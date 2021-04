Serie B, Cicerelli lancia la Salernitana. Frosinone ko e Monza scavalcato in classifica

vedi letture

La Salernitana vince il posticipo del 32° turno di campionato e sale al terzo posto in classifica scavalcando il Monza e portandosi a -4 dal Lecce. A decidere la sfida contro il Frosinone è una rete a inizio ripresa dell’esterno Cicerelli, entrato pochissimi minuti prima. Per i ciociari continua il periodo no con l’effetto Grosso che ancora non si vede e la zona rossa che comunque resta a sette punti di distacco.

Di seguito il programma completo della 32^ giornata di Serie B: