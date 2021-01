Serie B, Cittadella-Ascoli: testacoda rovente al Tombolato

vedi letture

Classico testacoda di metà stagione in questa 18esima giornata di Serie B: da un lato il Cittadella, terza forza del campionato cadetto - ad un punto dal secondo posto e a soli tre dal primo - dall'altro il fanalino di coda Ascoli, partito con altre ambizioni ed una rosa ricca di giocatori di categoria superiore. Favori del pronostico tutti verso la compagine veneta, che con una vittoria si inserirebbe in maniera decisa nei discorsi promozione diretta al giro di boa del campionato. I marchigiani, invece, devono sperare di fare punti e di agganciare quantomeno la zona playout.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Possibili sorprese in avanti, dove il tandem dovrebbe essere formato da Ogunseye ed uno tra Tsadjout, Rosafio e Tavernelli. Per il ruolo di trequartista, D'Urso insidia Vita, con Frare che potrebbe fare rientro dal primo minuto in difesa. In porta spazio ancora a Kastrati, a sinistra possibile ritorno tra i titolari di Benedetti.



COME ARRIVA L'ASCOLI - Dovrebbe esserci nuovamente spazio per Saric in mezzo al campo, con il nuovo arrivato Bidaoui che partirà con tutta probabilità dalla panchina. Per il resto, quasi certi del posto in avanti Bajic e Sabiri, con uno tra Chiricò, Cangiano e Tupta a completare i tasselli più avanzati del 4-3-1-2. Kragl potrebbe essere rilanciato dal primo minuto, al pari di Eramo in mediana. In cabina di regia ci sarà Buchel.