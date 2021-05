Serie B, Cittadella-Monza: primo atto, gli uomini di Brocchi vogliono la serie A

Tutto o niente nel giro di quattro giorni. Si torna in campo in serie B per le semifinali di andata dei playoff: il Cittadella accoglie un Monza deluso per non aver raggiunto direttamente la promozione nel massimo campionato. I veneti però sanno benissimo che la corazzata brianzola è stata costruita per poter raggiungere la serie A. Sarà una gara complicata coi biancorossi leggermente in vantaggio sulla doppia sfida, ma il calcio ha sempre dimostrato di saper sovvertire i pronostici. Da una parte una squadra rivelazione ma non troppo, dall’altra un gruppo che ha sfiorato l’obiettivo stagionale. Si va in scena, tutto pronto per il primo atto.

COME ARRIVA IL CITTADELLA -La squadra di Venturato è già scesa in campo in questo tabellone, i veneti sono reduci dal successo interno contro il Brescia. Una vittoria importantissima non solo per andare avanti, ma anche per poter dare continuità dopo la sosta dovuta all’emergenza covid. “Possiamo mettere in difficoltà anche il Monza se andremo al massimo. Siamo una realtà che ha confermato in questi anni la capacità di arrivare vicino all’obiettivo”, ha dichiarato il tecnico alla vigilia della sfida. Ancora assenti Benedetti e Tavernelli, ma gli uomini per far bene ci sono. Si va verso il 4-3-1-2 col solito centrocampo: Iori in cabina di regia supportato da Branca e Proia, autore del gol decisivo contro le rondinelle.

COME ARRIVA IL MONZA -“Siamo ripartiti con la voglia di prepararci a questo doppio impegno, con la speranza che i ragazzi possano rimettere in campo quelle energie e voglia di vincere che hanno messo nell'ultimo mese e mezzo", queste le dichiarazioni di mister Brocchi prima di un match cruciale. L’obiettivo sarà quello di portare a casa subito una vittoria per poter blindare il risultato in vista del ritorno. Non ci saranno Lamanna, Boateng, Maric e Bellusci (squalificato per una giornata dopo l'espulsione rimediata contro il Brescia, ndr). L’obiettivo di è uno soltanto, arrivare in serie A. Ma per raggiungere la promozione bisognerà prima battere il Cittadella, poi si penserà alla finale.