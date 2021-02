Serie B, classifica aggiornata: Empoli al comando, Monza secondo. Bagarre nei bassifondi

Due partite ancora per concludere la 22^ giornata del campionato di B, ma la classifica va intanto delineandosi.

Nonostante il pari, l'Empoli si conferma in vetta, ma il Pescara, avversario dei toscani, crea bagarre nei bassifondi della classifica, acciuffando l'Entella che comunque ha una gara in meno; piccola risalita dell'Ascoli, che dovrà però attendere domani per vedere i risultati di Reggiana e Reggina.

Tornando ai piani alti, balzo al secondo posto del Monza, che si lascia dietro la Salernitana, ora terza.

La classifica aggiornata:

Empoli 43

Monza 39

Salernitana 37

ChievoVerona 36*

Cittadella 36

SPAL 35

Venezia 35

Lecce 32

Pordenone 32

Frosinone 29

Pisa 28

Vicenza 25

Brescia 23

Cremonese 23

Cosenza 22

Reggina 22*

Reggiana 21*

Ascoli 21

Virtus Entella 17*

Pescara 17

*una partita in meno