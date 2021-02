Serie B, Cosenza-Reggina: Mbakogu parte dalla panchina, Baroni ritrova Menez

vedi letture

E' arrivato il momento del derby della Calabria, al San Vito Marulla si chiude la giornata numero ventitré con la sfida tra Cosenza e Reggina che vale tantissimo per la corsa salvezza. I silani si ritrovano in zona playout, la formazione di Marco Baroni davanti di tre punti ma non deve abbassare la guardia dopo i due successi consecutivi. Il Cosenza ringrazia capitan Corsi nel turno infrasettimanale strappando a tempo scaduto un grande pareggio su un campo complicato come il Tombolato. Silani che sono sicuramente usciti rinforzati dal mercato di gennaio, importanti gli arrivi di gente di categoria come Tremolada, Trotta e Mbakogu senza dimenticare Crecco e Gerbo che rinforzano la rosa di Roberto Occhiuzzi. Dall'altra parte arriva una Reggina completamente rinnovata in fase di mercato, undici volti nuovi per la squadra di Baroni che si è rilanciata nelle ultime due giornate conquistando sei punti contro Pescara ed Entella. Dimenticare l'andata e partire dalle buone prestazioni delle ultime giornata, nel match del Granillo finì in parità con tanti rimpianti per gli amaranto che non riuscirono a conquistare il successo nonostante la superiorità numerica ed il rigore fallito da German Denis.

COME ARRIVA IL COSENZA - Riparte dalle certezze Roberto Occhiuzzi con una rosa praticamente al completo, il tecnico dei silani infatti dovrà fare a meno soltanto di Tiritiello e Bittante. Per il resto tutti a disposizione come del resto anche Crecco e Mbakogu, entrambi dovrebbero partire dalla panchina. Occasione a partita in corso l'ex Carpi che osserverà dalla panchina la coppia d'attacco che sarà formata da Carretta e Trotta supportati da Tremolada. Conferma per il giovane Vera a sinistra e capitan Corsi sulla corsia opposta. Il trio difensivo sarà formato da Ingrosso, Schiavi e Legittimo.

COME ARRIVA LA REGGINA - Solo buone notizie per Marco Baroni che finalmente potrà contare quasi sulla totalità del proprio organico. Torna a disposizione Jeremy Menez che ha scontato la giornata di squalifica, partirà a sinistra nel trio di trequartista a discapito di Rigoberto Rivas insieme a Folorunsho ed Edera. Non recuperato Mario Situm, davanti ovviamente il nuovo arrivo Adriano Montalto che ha già messo a segno due reti in tre partite. Conferme anche per quanto riguarda il pacchetto arretrato, le ottime partite di Stavropoulos potrebbero costringere nuovamente alla panchina Loiacono per far coppia con Thiago Cionek.