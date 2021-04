Serie B, Cremonese-Empoli: Pecchia con gli uomini contati. Mancuso torna titolare

Si recupera oggi pomeriggio (ore 16:00) Cremonese-Empoli, gara valida per la 31^ giornata di Serie B che si sarebbe dovuta giocare il 2 aprile ma che venne rinviata per il cluster Covid scoppiato in casa azzurra. Nei tredici precedenti allo Zini si registrano sette vittorie dei padroni di casa, tre pareggi e altrettante affermazioni ospiti. Nella passata stagione successo in rimonta dei toscani, sotto due volte nel primo tempo per le reti di Ravanelli e Parigini ma capaci di ribaltare il risultato con Sierralta, Mancuso e Bajrami. Una rete di Stulac ha invece deciso la gara di andata disputata al Castellani lo scorso 15 dicembre. Direzione arbitrale affidata a Eugenio Abbatista, della sezione di Molfetta. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Moro e Annaloro.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato per i grigiorossi, rigenerati dalla cura Pecchia. Ipotecata con largo anticipo la salvezza l’obiettivo potrebbe spostarsi sulla zona playoff: l’ottavo posto, occupato al momento dal Cittadella, dista 5 punti. 42 quelli già ottenuti, da quando è arrivato il nuovo tecnico solo Lecce e Empoli sono riuscite a fare meglio. Uomini contati con Valeri, fermato dal giudice sportivo e altri otto calciatori indisponibili. L’ultimo ad alzare bandiera bianca è stato Ravanelli, fuori per un problema muscolare accusato contro il Pordenone. Non convocati nemmeno Celar, Coccolo, Colombo, Crescenzi, Deli, Pinato e Zaccagno. Rientra invece dalla squalifica Gustafson che affiancherà Castagnetti in mediana.

COME ARRIVA L’EMPOLI - +4 sul Lecce con due gare in meno e la concreta possibilità di allungare per squadra di Dionisi che non ha risentito minimamente delle quasi tre settimane di stop forzato facendo coincidere il ritorno in campo contro la Reggiana col quarto successo consecutivo senza reti al passivo. Moreo e Damiani restano gli unici indisponibili, tornano a disposizione Fiamozzi e La Mantia. Rispetto alla sfida del Mapei Stadium ci saranno delle novità in ogni reparto. Romagnoli e Parisi dovrebbero dare il cambio in difesa a Casale e Terzic. Ricci potrebbe far rifiatare Zurkowski mentre Bandinelli è destinato a partire ancora dalla panchina. Davanti sembra scontato il ritorno dal primo minuto di Mancuso.