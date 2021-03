Serie B, Cremonese-Reggiana: la salvezza passa dallo "Zini"

La ventottesima giornata del campionato di Serie B mette di fronte Cremonese e Reggiana, che si affronteranno al "Giovanni Zini" alle ore 14 in quello che a tutti gli effetti è uno scontro salvezza tra due squadre desiderose di invertire il trend negativo dell'ultimo periodo: un solo punto separa in classifica le due formazioni, con i lombardi al momento salvi e gli emiliani in zona Playout. Dirigerà il confronto il sig. Dionisi della sezione de L'Aquila.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Dimenticare al più presto le recenti sconfitte con Vicenza e Salernitana, è questo l'obiettivo dei grigiorossi allenati da Fabio Pecchia: sarà confermato il 4-2-3-1 per i padroni di casa con la possibilità di qualche novità nell'undici titolare rispetto al team schierato nell'ultimo turno. Non ci sarà Baez, chiamato a scontare un turno di squalifica dopo l'ammonizione rimediata sette giorni fa e probabilmente rimpiazzato da Gaetano: come riferimento centrale in attacco dovrebbe vedersi Ciofani.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Sei gol subiti nelle ultime due partite con Venezia e Lecce oltre ad una involuzione piuttosto evidente nel gioco, dovuta anche alle numerose assenze: mister Massimiliano Alvini dovrà cercare a tutti i costi di far tornare il sereno in casa granata, anche se i numeri in trasferta non fanno ben sperare (sette sconfitte nelle ultime dieci gare giocate lontano dal proprio impianto). Si viaggia verso il consueto 4-2-3-1 con Ardemagni favorito per una maglia da titolare nel reparto offensivo: alle sue spalle Siligardi, Radrezza e Laribi; torna a disposizione ma solo per la panchina il gioiellino Kargbo. Da segnalare l'assenza dello squalificato Ayeti al centro della difesa.