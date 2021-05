Serie B, Empoli-Lecce: i toscani per chiudere in bellezza, i salentini attendono i playoff

Fischio d'inizio alle 14. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Ultimo atto della regular season in Serie B. L'Empoli, che oggi verrà premiato con la coppa, concluderà la sua cavalcata trionfale in casa contro il Lecce di Eugenio Corini, sicuro aritmeticamente di dover lottare per conquistare la promozione in A attraverso il dedalo dei playoff. La formazione di Alessio Dionisi ha ucciso il campionato conquistando aritmeticamente il primo posto al termine di una stagione davvero importante caratterizzata da solo tre sconfitte, due delle quali nelle ultime tre gare a verdetto praticamente già deciso. Più indietro ci sono i giallorossi salentini, momentaneamente quarti in classifica ma impossibilitati a raggiungere il secondo posto occupato dalla Salernitana e distante quattro lunghezze.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Con il successo casalingo contro il Cosenza, gli azzurri hanno raggiunto l’aritmetica promozione, premio di una stagione davvero positiva. Nel mezzo però due battute d’arresto contro Ascoli e Salernitana, entrambe lontano dal "Castellani". Fra le mura amiche invece l’Empoli ha fatto un percorso pressoché immacolato con dieci vittorie e otto pareggi in 18 incontri senza mai perdere. Alessio Dionisi dovrebbe cambiare qualcosa nell’assetto dando spazio a chi magari ha giocato meno. In attacco possibile spazio per La Mantia insieme a Mancuso con Bajrami ad agire fra le linee.

COME ARRIVA IL LECCE - La squadra di Eugenio Corini è arrivata col fiato corto in questo finale di campionato. Nelle ultime cinque partite, i salentini hanno perso tre volte e vinto soltanto una compromettendo il cammino per il secondo posto, sfumato definitivamente dopo l'ultimo pareggio interno contro la Reggina. Eugenio Corini dovrebbe confermare Mancosu sulla trequarti ad innescare i due attaccanti che dovrebbero essere Coda e Stepinski.