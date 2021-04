Serie B, Entella-Salernitana: liguri all'ultima spiaggia, sogno A per i granata

Quello del Comunale è quasi un testa-coda. L'Entella di Vivarini, a -9 dai playout con appena 18 punti a disposizione, ospita la Salernitana di Castori che, ad oggi, è la principale antagonista del Lecce e sogna di accorciare le distanze anche in virtù della difficile sfida dei salentini contro la Spal. I biancazzurri, già una volta, furono virtualmente condannati alla retrocessione dai campani: 1-0 all'Arechi, gol di Bocalon, e liguri spacciati. Stavolta si proverà almeno a ritardare l'aritmetica e le prove contro big del calibro di Monza, Brescia, Lecce, Spal ed Empoli lasciano ben sperare. Arbitrerà l'incontro il signor Paterna.

COME ARRIVA L'ENTELLA

Mister Vivarini dovrà fare a meno di Capello, De Luca, Paolucci e Paroni. In porta andrà Borra che, in settimana, ha superato qualche acciacco di natura muscolare. L'undici iniziale non sarà molto differente da quello che ha sofferto, e tanto, a Pordenone, con un 4-3-1-2 a trazione anteriore che sfrutterà la fantasia di Schenetti e Morosini e la fisicità di Mancosu, già letale contro la Salernitana nel match d'andata e nettamente favorito sull'ex Rodriguez. Per lui pochissime presenze e zero gol in un'annata da dimenticare. In mediana conferme in vista per Brescianini, Mazzocco e Dragomir, anche se quest'ultimo è in ballottaggio con Settembrini. In difesa Pellizzer, Costa e Coppolaro hanno scalzato posizioni nelle gerarchie e sembrano pronti a partire dall'inizio, l'ultima maglia dovrebbe andare a Chiosa.

COME ARRIVA LA SALERNITANA

Totale emergenza per Castori che, in un colpo solo, perde Dziczek, Lombardi, Guerrieri, Adamonis, Coulibaly, Aya, Gondo e Jaroszynski. Non bisogna dimenticare che sono diffidati calciatori come Kiyine, Di Tacchio, Djuric e Tutino e che la Salernitana affronterà in rapida successione Venezia, Monza ed Empoli per il tour de force che vale la promozione diretta. In virtù di tutte queste assenze si potrebbe passare al 4-4-2, con lo spostamento di Veseli a sinistra e la riconferma di Cicerelli sull'out mancino dopo il grande gol segnato col Frosinone nel lunedì di Pasquetta. Bogdan ha scontato il turno di squalifica e scalza Mantovani in difesa, Capezzi si riprende la maglia da titolare mentre Anderson è nettamente favorito su Djuric per affiancare Gennaro Tutino, capocannoniere granata con undici reti in gare ufficiali. In settimana la squadra ha incassato l'appoggio dei tifosi, esposti numerosi striscioni di sostegno.