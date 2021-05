Serie B, Entella-Vicenza: Di Carlo ritrova Meggiorini, Volpe si affida a Brunori

Partita importante, soprattutto per il Vicenza, quella che si giocherà a Chiavari questo pomeriggio. La squadra di Di Carlo deve vincere per allontanarsi dalle zone calde della classifica. L'Entella, dal canto suo, è ultima in classifica a ben 6 lunghezze dal Pescara penultimo. Una vittoria potrebbe dare un barlume di speranza ai biancocelesti, in caso contrario per la salvezza ci vorrebbe forse più di un miracolo.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Volpe dovrebbe proporre il 4-3-2-1 con Brunoni centravanti, assistito da Schenetti e Morosini. Chance per Dragomir a centrocampo. Sarà assente Pavic per squalifica.

COME ARRIVA IL VICENZA . Buone notizie per Di Carlo che recupera Dalmonte, Meggiorini e Nalini. Sarà assentw Lanzafame più gli squalificati Rigoni e Padella. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 con il tridente Vandeputte, Meggiorini e Giacomelli. Pontisso dovrebbe essere titolare in cabina di regia.