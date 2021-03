Serie B, Frosinone-Lecce: salentini in terra ciociara per proseguire il volo

Fischio d’inizio alle 14.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La Serie B giunge alla fine di una settimana molto impegnativa, con le partite valide per la 30^ giornata. In campo tra le altre Frosinone-Lecce: match tra due squadre pronosticate per lottare per l’alta classifica e che non stanno rispettando pienamente tale previsione. Se i giallorossi di Corini si stanno riprendendo alla grande dopo dei mesi altalenanti, i dirimpettai ciociari stanno rendendo decisamente al di sotto delle aspettative. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti e il match si annuncia come altamente incerto e spettacolare. Appuntamento alle ore 14.00 al Benito Stirpe di Frosinone, dirige la sfida il Sig. Federico Dionisi di L’Aquila.

COME ARRIVA IL FROSINONE – In un campionato fin qui anonimo, serve una scossa per rilanciare le proprie chances playoff. Il Frosinone si pone questo obiettivo contro il Lecce, squadra tra le più in forma del campionato. La formazione ciociara è reduce dal deludente 0-0 contro il Chievo e, per accorciare la distanza dalla zona playoff, ha assolutamente bisogno dei tre punti. Per raggiungere questo risultato, il tecnico Alessandro Nesta non dovrebbe cambiare molto il 3-5-2 visto dal primo minuto a Verona. Tra le possibili novità ci sono Rohden in mediana e Iemmello in avanti, rispettivamente al posto di Gori e Ciano.

COME ARRIVA IL LECCE – Non smettere di correre, posizionandosi al meglio in zona playoff e magari provando ad inseguire la promozione diretta. Il Lecce viaggia sulle ali dell’entusiasmo e non vuole assolutamente fermarsi, essendo ormai ad un passo dai primi posti della graduatoria. I giallorossi, autori di 9 punti nelle ultime 3 partite, danno l’impressione di aver finalmente trovato la quadratura del cerchio esprimendosi per quelle che sono le loro reali qualità. Eugenio Corini vuole proseguire la serie positiva affidandosi ad un 4-3-1-2 in Tachtsidis dovrebbe prendere il posto dello squalificato Hjulmand, mentre Stepinski potrebbe far rifiatare il bomber Coda.