Serie B, Frosinone-Monza: obiettivo vincere, Brocchi senza la coppia Balotelli-Boateng

vedi letture

Due obiettivi diametralmente opposti, ma le motivazioni non mancano da entrambe le parti. Il Frosinone accoglie il Monza nella 26a giornata di serie B, in un turno infrasettimanale importantissimo per delineare la classifica del campionato cadetto. Per Alessandro Nesta la sfida di questo pomeriggio è una sorta di ultima chiamata, il ko contro la Cremonese pesa parecchio: il tecnico giallazzurro vuole vincere per poter invertire la rotta intrapresa negli ultimi due mesi.

Niente ultima spiaggia per mister Brocchi, ma il Monza deve assolutamente trovare la continuità per poter affrontare al meglio l'ultima parte di stagione. La sfida del Benito Stirpe sarà l'ennesima prova del nove per due squadre con obiettivi ben definiti sin dall'inizio del torneo.

COME ARRIVA IL FROSINONE - I canarini hanno un solo obiettivo, quello di portare a casa i tre punti. Non solo per ritornare in zona playoff, ma anche per poter fermare i movimenti oscillatori una panchina più che traballante. Una sola vittoria nelle ultime cinque e una posizione di classifica distante dagli obiettivi fissati a inizio stagione. Si va verso la conferma del 3-5-2 con Maiello e Gori in mezzo al campo e la coppia Iemmello-Novakovich in attacco. I tre gol rifilati alla Virtus Entella sono un lontano ricordo, nelle ultime due gare il Frosinone è rimasto a secco. Oltre il problema realizzativo c'è da invertire un trend negativo tra le mura amiche visto che l'ultima vittoria risale al 5 dicembre nel match contro il ChievoVerona.

COME ARRIVA IL MONZA - Quattro vittorie e due pareggi, ben 23 punti conquistati grazie a 6 vittorie e 5 pareggi. Se tra le mura amiche dell'U-Power Stadium c'è qualche problema, i brianzoli possono esultare per quanto sta accadendo fuori casa: miglior andamento in esterna per gli uomini di Brocchi che vogliono proseguire la loro marcia nella scia dell'Empoli. La sfida di questo pomeriggio non sarà affatto semplice, come ribadito dal tecnico biancorosso: "Non credo alle squadre in difficoltà, ogni partita è a sè. Affronteremo un Frosinone arrabbiato e determinato a voler invertire la rotta. Dovremo essere bravi a livello energetico ed emotivo, in una gara bella ma complicata". Non ci saranno Balotelli e Boateng, ma torna Gytkjaer. Scelte praticamente obbligate in attacco, ma le alternative nelle altre zone non mancano.