Serie B, i risultati al 45°: Empoli forza 3. Vincono anche Monza e Venezia. Pari Reggina

La corsa verso la Serie A resta sempre viva e appassionante. L’Empoli non ha alcuna intenzione di mollare il primo posto e lo dimostra contro un Brescia in salute: 3-1 il finale del primo tempo con i padroni di casa che vanno subito avanti per un errore di Joronen su cross di Parisi e poi con la rete di Bajrami al 17°. Gli ospiti provano a riaprire tutto con Bjarnason poco prima della mezzora, ma allo scadere Stulac riporta a due i gol di distanza dagli avversari. Vince anche il Monza grazie a un uno-due firmato Frattesi e Motta nella seconda parte della prima frazione. Vittoria di misura al momento per il Venezia, Maleh al 28°, sul campo della Salernitana. Zero reti in due delle gare del pomeriggio, mentre la Reggina pareggia con gol contro la Reggiana: Montalto in avvio porta avanti i calabresi, ma gli emiliani pareggiano allo scadere con Kargbo.

Serie B, 34^ giornata:

Empoli-Brescia 3-1 (10° aut. Joronen, 17° Bajrami, 45° Stulac; 27° Bjarnason)

Vicenza-Lecce 0-0

Monza-Cremonese 2-0 (34° Frattesi, 38° Mota)

Pisa-Cosenza 0-0

Reggina-Reggiana 1-1 (5° Montalto: 45° Kargbo)

Salernitana-Venezia 0-1 (28° Maleh)

Cittadella-ChievoVerona ore 16:00

Pordenone-Frosinone ore 18:00

Pescara-Virtus Entella rinviata