Serie B, il Monza tenta l'assalto alla vetta, ma il Pisa non sta a guardare. Le aperture

Al via quest'oggi la 22^ giornata del campionato di Serie B, che all' "U-Power Stadium" opporrà il Monza e il Pisa: brianzoli che tentano l'assalto alla vetta, nerazzurri che vogliono far punti per trovare continuità e risalire la classifica (consueto live match su TuttoMercatoWeb.com).

Di questo ha parlato anche La Gazzetta dello Sport: "Un principe per il Monza. Assalto al Pisa con Boateng". Fari quindi puntati sull'ex Milan: "Il principe si è riposato saltando il turno infrasettimanale di Vicenza. Ma oggi è pronto a riprendersi sulle spalle il suo Monza nell’anticipo con il Pisa: una serata nella quale Kevin Prince Boateng ha tutta l’intenzione di recitare ancora una volta la parte da protagonista, magari tornando a festeggiare con una di quelle capriole che ad Adriano Galliani fanno ogni volta rivivere le emozioni delle vertiginose ruote del Boa post gol al Barcellona".

Più concentrato sul versante toscano, invece, il Corriere dello Sport: "D’Angelo tenta il blitz a Monza". "L’Empoli è nel mirino, dopo aver accorciato le distanze vincendo l’infrasettimanale: così il Monza, con tre punti stasera, si avvicinerebbe ancora di più alla vetta. Pisa permettendo, nell’incrocio che richiama alla delusione brianzola del 2007 per la finale dei playoff di C persa in modo beffardo contro i toscani. Proprio nella partita di andata, arrivava il primo gol - a firma di Frattesi - dopo un ritorno in cadetteria atteso 19 anni".

"Monza all'esame Pisa" è infine l'apertura di Tuttosport. Che prosegue poi: "Nove risultati utili consecutivi e due o più punti mangiati a tutte le dirette concorrenti (Chievo escluso) per la promozione diretta: il Monza arriva alla gara di stasera con il Pisa in un momento piuttosto favorevole. All’andata finì 1-1 e Brocchi conosce bene le criticità che si nascondono dietro l’incrocio con i nerazzurri toscani".