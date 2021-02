Serie B, Monza-Pisa: Balo-Boa per continuare a sognare, i nerazzurri vogliono cambiare rotta

Manca ancora moltissimo alla fine del campionato, ma fare punti in questa fase può essere fondamentale per poter acquisire maggiore fiducia. Lo sa bene il Monza, reduce dal successo esterno contro il Vicenza: la squadra di Brocchi vuole assolutamente continuare a rimanere in scia dell'Empoli per giocarsi la promozione diretta in serie A. Il Pisa, invece, vuole rilanciarsi dopo due pareggi e la sconfitta contro la Cremonese: al momento i nerazzurri sono nella zona neutra della classifica, ma eventuali punti all'U-Power Stadium potrebbero invertire la rotta.

COME ARRIVA IL MONZA - I brianzoli volevano tornare al successo dopo un momento di appannamento, la prova contro il Vicenza ha evidenziato la forza di una squadra che sta trovando la quadratura del cerchio nonostante gli arrivi nel mercato invernale. Non solo, Brocchi ha anche recuperato Mario Balotelli: l’attaccante numero 45 può essere una soluzione in più in vista del girone di ritorno. Torna anche Boateng dopo un turno di riposo, non è escluso l’utilizzo di entrambi con Dany Mota a completare il reparto: difficile privarsi di un giocatore come il portoghese. Nel frattempo Brocchi suona la carica: "Sarà insidiosa come tutte le partite della serie B, affrontiamo una squadra forte e allenata bene, dobbiamo sicuramente fare una partita importante per poter ottenere un buon risultato”.

COME ARRIVA IL PISA - Un andamento da rivedere e una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Il Pisa vuole tornare al successo per poter rilanciare le proprie ambizioni anche se non sarà assolutamente facile farlo contro il Monza, come confermato dal tecnico Luca D’Angelo: “È una buonissima squadra con giocatori importanti, ma noi abbiamo le potenzialità per fare bene e portare via punti. Ovviamente servirà una gara di grande intensità”. Torna a disposizione Belli per la panchina, out Marin per via della squalifica e gli infortunati Sibilli, Masucci e Masetti. Si va verso la conferma del 4-3-1-2 con Vido e Marconi in attacco.