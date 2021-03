Serie B, la classifica aggiornata: Empoli sempre in fuga. Il Pordenone vede la zona rossa

vedi letture

Dopo la ventinovesima giornata di Serie B l'Empoli mantiene la vetta con sei punti di vantaggio sul Monza secondo e sette sul Lecce terzo. Ma alle spalle dei toscani la classifica è cortissima con il Pisa, primo degli esclusi dai play off, che dista appena dieci punti dal secondo posto. Nella zona bassa il Pordenone, in crisi di risultati, vede la zona rossa anche se mantiene ancora un buon vantaggio, sei punti, sul duo Cosenza-Reggiana che attualmente si giocherebbero la permanenza in B ai play out. Colpo dell'Ascoli in coda con i bianconeri che ora sono a -1 dai play out.

Classifica: Empoli 56, Monza 50, Lecce 49, Salernitana 48, Venezia 46, Cittadella 45, ChievoVerona 43, SPAL 42, Pisa 40, Brescia 39, Frosinone 38, Reggina 36, Vicenza 35, Cremonese 35, Pordenone 34, Cosenza 28, Reggiana 28, Ascoli 27, Pescara 23, Virtus Entella 21