Serie B, la Salernitana batte l'Ascoli 2-0. Tanta paura per Dziczek

Sospesa per qualche minuto, è terminata pochi istanti fa Ascoli-Salernitana, gara valida per la 24esima giornata di Serie B. La squadra campana è uscita vincitrice grazie alle reti di Tutino, autore di una doppietta realizzata in venti minuti nel primo tempo. Il focus della gara, però, è stato incentrato su Patryk Dziczek, centrocampista dei granata collassato in campo al minuto 86. Dziczek è uscito in ambulanza, dopo aver ripreso conoscenza.