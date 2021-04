Serie B, Pisa-Cosenza: Gucher per blindare la salvezza. Ultima chiamata per i calabresi

La trentaquattresima giornata del campionato di Serie B, inaugurata ieri sera dall’anticipo Spal-Ascoli, si completerà oggi con le restanti otto sfide (rinviata Pescara-Virtus Entella). Alle 14 il Pisa, tredicesimo in classifica con 40 punti e una gara da recuperare (col Pordenone il 27 aprile), riceve la visita del Cosenza, diciassettesimo a quota 32. Negli otto precedenti all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani tre vittorie dei toscani, tre pareggi e due successi calabresi. L’ultimo risalente alla passata stagione quando la squadra guidata da Piero Braglia archiviò la pratica già nel primo tempo portandosi sul 3-0 grazie alla doppietta di Riviere e il gol di Broh. Nella ripresa la rete della bandiera di Birindelli. In parità si è invece concluso il confronto del girone di andata, col botta e risposta tra Bahlouli e Gucher. Direzione arbitrale affidata a Rosario Abisso, della sezione di Palermo. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Caliari e Grossi.

COME ARRIVA IL PISA - Per la prima volta sotto la gestione D’Angelo sono arrivate tre sconfitte consecutive con Pescara, Lecce e Chievo con un solo gol segnato e sei al passivo. Sfumata forse in maniera definitiva la possibilità di rientrare in corsa per un posto nei playoff, I nerazzurri inseguono la vittoria per blindare una salvezza vicina ma non ancora raggiunta. Lo faranno senza De Vitis, fermato dal giudice sportivo, che si aggiunge agli infortunati Varnier e Masucci mentre Vido dovrebbe tornare a disposizione. Possibile ritorno alla difesa a quattro: Benedetti è in pole su Meroni per affiancare Caracciolo. Gucher si riprende una maglia dal primo minuto. Davanti la certezza si chiama Marconi.

COME ARRIVA IL COSENZA - Il blitz dell’Ascoli al Mazza ha reso ancora più complicato il cammino verso la salvezza. Dopo il successo in casa nello scontro diretto con i marchigiani la formazione rossoblu ha perso le due partite successive con Cremonese e Venezia. La partita giocata in laguna ha lasciato in eredità anche la squalifica di Legittimo. Nella lista dei convocati non figurano nemmeno gli altri indisponibili Bittante, Mbakogu, Gerbo e Petrucci. La buona notizia per Occhiuzzi è il recupero di Ba che ha smaltito lo stiramento e partirà dalla panchina. Dietro chance per Tiritiello, ballottaggio Corsi-Bouah a destra con Crecco confermato sulla corsia sinistra. Sacko potrebbe essere la sorpresa in attacco.