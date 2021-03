Serie B, Pisa-Reggina: Baroni fa 400 senza Menez. Gucher e Mazzitelli dal 1'

La ventisettesima giornata di Serie B prende il via oggi pomeriggio con le cinque gare delle 14.00. Allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani il Pisa, nono in classifica con 36 punti, riceve la visita della Reggina, dodicesima a quota 32. Si affrontano due delle tre squadre che hanno raccolto il maggior numero di punti nel girone di ritorno: 12 i toscani, 14 i calabresi. Meglio è riuscito a fare solo il Venezia, con 17. Perfetto equilibrio nei sette precedenti ufficiali all’ombra della Torre: cinque pareggi e un successo per parte. L’ultimo dei padroni di casa, sempre nel torneo cadetto, risale addirittura alla stagione 1969/70. La direzione di gara è stata affidata a Matteo Marchetti di Ostia Lido che verrà coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato ed Oreste Muto. Quarto uomo Dionisi.

COME ARRIVA IL PISA - Nerazzurri imbattuti da cinque partite e reduci dalla seconda vittoria esterna consecutiva al Del Duca di Ascoli, dopo quella ottenuta a Monza. In casa il successo non arriva da quattro partite nelle quali sono arrivati altrettanti pareggi con Frosinone, Salernitana, Empoli e Vicenza. Certe le assenze degli infortunati Masucci e Sibilli oltre a quella di Vido, ancora in isolamento per la positività al Covid, si attendono i risultati del nuovo giro di tamponi. Birindelli e Soddimo esclusi precauzionalmente dalla trasferta marchigiana si sono allenati regolarmente e dovrebbero rientrare. Da valutare le condizioni di Varnier. A centrocampo tornano Mazzitelli al rientro dalla squalifica e Gucher con la possibile conferma di Mastinu a ridosso di Marconi e Palombi.

COME ARRIVA LA REGGINA - Panchina numero 400 in carriera (192 in B) per mister Baroni, al primo incrocio assoluto con il collega Luca D’Angelo. La sconfitta casalinga (0-3) nel turno infrasettimanale con la capolista Empoli ha interrotto la striscia di sette risultati utili (quattro vittorie e tre pareggi) della formazione amaranto. In conferenza stampa il tecnico fiorentino ha annunciato diversi cambi nell’undici titolare per far fronte al terzo impegno nel giro di una settimana. Resta a casa Menez, così come gli altri acciaccati Faty e Kingsley. Convocato Edera che però non è al meglio e al massimo andrà in panchina. Lakicevic e Di Chiara potrebbero essere le novità sugli esterni. Ballottaggio Situm-Bellomo per una maglia sulla trequarti dove non verrà risparmiato Folorunsho.