Serie B, Pisa-Spal: Marconi per sfatare il tabù Arena. Marino con una sola punta

Dopo un solo giorno di riposo la Serie B torna in campo per il turno infrasettimanale. Ad aprire il programma della ventinovesima giornata stasera (ore 21:00) l’anticipo dell’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Il Pisa, nono in classifica con 37 punti, riceve la visita della Spal, ottava a quota 42. Le due squadre tornano a sfidarsi dopo il match senza storia di un girone fa, nel quale gli estensi si imposero per 4-0 con la doppietta di Paloschi nel primo tempo e le reti di Tomovic e Di Francesco nella ripresa.

COME ARRIVA IL PISA - La sconfitta (2-0) di venerdì sera contro il Cittadella ha interrotto la serie di sei risultati consecutivi della squadra di D’Angelo che in casa non vince da cinque partite nelle quali sono arrivati altrettanti pareggi con Frosinone, Salernitana Empoli, Vicenza e Reggina. Nerazzurri ancora in piena emergenza tra infortuni e Covid, col solo Vido recuperabile almeno per la panchina. Restano fuori Sibilli, Masucci, Varnier, Caracciolo, Meroni, Mastinu e Soddimo. Poco margine di scelta per il tecnico pescarese: al centro della retroguardia Masetti viaggia verso la conferma, sugli esterni si dovrebbero rivedere Birindelli e Lisi. Possibile staffetta a centrocampo tra Marin e Siega. In attacco torna dal primo minuto Marconi.

COME ARRIVA LA SPAL - Dopo il blitz all’Adriatico, unica vittoria nelle ultime dieci giornate, è arrivato il deludente pareggio a reti bianche contro la Virtus Entella, ultima della classe. Paradossalmente la formazione biancazzurra è riuscita a guadagnare un punto sul secondo posto, condiviso da Monza e Salernitana, distante al momento cinque lunghezze. Nonostante gli ultimi due mesi tutt’altro che esaltanti Floccari e compagni restano in corsa per la promozione diretta. Per la trasferta in terra toscana non saranno a disposizione Berisha, Paloschi e Di Francesco. Tomovic e Dickmann pronti a tornare titolari. Davanti giocherà soltanto uno tra Raul Asencio (favorito) e Tumminello con Valoti sulla trequarti.