Serie B, Pordenone-Cosenza: delicata sfida salvezza tra neroverdi e rossoblù

Nella 38ª giornata della Serie BKT 2020/2021 il Pordenone del tecnico Maurizio Domizzi affronta il Cosenza del tecnico Roberto Occhiuzzi presso lo Stadio "Guido Teghil".

COME ARRIVA IL PORDENONE - I neroverdi sono attualmente al 16° posto in classifica con 42 punti e, nell'ultimo turno di campionato, hanno pareggiato 0-0 fuori casa contro il Venezia (Venezia FC vs Pordenone Calcio 0-0, 7 maggio 2021).

Domizzi, che sia pareggiando che vincendo salverebbe i Ramarri senza passare per i play-out, dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Perisan in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Vogliacco, Camporese, Barison e Falasco. Centrocampo, sempre da destro a sinistra, formato da Scavone, Calò e Misuraca. In attacco, alle spalle del tandem composto dal croato Butić e Ciurria, agirà Zammarini nel ruolo di trequartista.

COME ARRIVA IL COSENZA - I rossoblù, che occupano momentaneamente il 17° posto in classifica con 35 punti, sono reduci dalla sconfitta casalinga 3-0 contro il Monza (Cosenza Calcio vs AC Monza 0-3, 7 maggio 2021).

Occhiuzzi, il quale è obbligato a vincere per poi giocarsi la salvezza ai play-out (che sarebbero proprio contro il Pordenone), sembra orientato ad optare per un 3-5-2 con Falcone tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata da Legittimo, Ingrosso e dal greco Antzoulas. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Corsi, Crecco, Sciaudone, l'ivoriano Kone ed il colombiano Vera. Davanti la coppia d'attacco composta da Carretta e Gliozzi.