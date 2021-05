Serie B, Reggiana-Vicenza: si gioca solo per onore e spettacolo

Ultima giornata di Serie B, che questo pomeriggio chiuderà i battenti della regular season e sancirà l'ultima promossa in Serie A (della stagione regolare) e l'ultima retrocessa in Serie C, se non ci sarà bisogno del playout. Per Reggiana e Vicenza la stagione si è conclusa già nello scorso turno: gli emiliani sono retrocessi con onore dopo il ko in casa con la SPAL, mentre i veneti sono già salvi e con nessuna possibilità di qualificarsi per i playoff. Al Menti dunque si giocherà solo per lo spettacolo e per onorare fino in fondo il campionato.

COME ARRIVA IL VICENZA - Gli uomini di Di Carlo devono fare a meno di tanti protagonisti out per infortunio, come Dalmonte, Padella e Pontisso, e per chiudere la stagione l'ex tecnico del Chievo potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno in questo campionato. Davanti dovrebbe vedersi la coppia Lanzafame-Mancini, con Giacomelli ad agire alle loro spalle. In porta spazio per Perina, che dovrebbe guidare la difesa a quattro formata dai terzini Ieraldi e Barlocco, con Pasini e Valentini centrali. A centrocampo, infine, ecco l'ex Atalanta Da Riva, con Rigoni e Cinelli.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Tante assenze anche per mister Alvini, che agli infortunati Kargbo, Mazzocchi e Costa vede la new entry Ajeti, uscito acciaccato dalla sfida con la SPAL, e gli squalificati Rozzio e Del Pinto, oltre al non convocato Ardemagni. I reggiani dovrebbero scendere in campo con il confermato Venturi tra i pali, Martinelli, Espeche e Yao in difesa, Libutti e Kirwan larghi nel centrocampo a cinque, con Muratore, Varone e Rossi ad agire da interni. Davanti, con Raddrezza c'è ancora Zamparo.