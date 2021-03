Serie B, Reggina-Chievo: veneti in emergenza, amaranto per risalire la classifica

Fischio d’inizio alle 15.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La 30^ giornata di Serie B si completa oggi, per poi lasciare spazio alla pausa per le Nazionali. Una delle due sfide in programma è Reggina-Chievo: squadre che non stanno attraversando un grande momento di forma. Gli amaranto vogliono uscire il prima possibile dalla zona calda della classifica, mentre i gialloblù desiderano restare nelle posizioni valide per i playoff. Un match che si annuncia dunque incerto ed equilibrato, tra due squadre che dovranno abbandonare le rispettive paure per ottenere i tre punti. Appuntamento alle 15.00 allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, dirige la sfida il Sig. Daniele Paterna di Teramo.

COME ARRIVA LA REGGINA – Attenzione e determinazione: sono queste le armi invocate da Marco Baroni in conferenza stampa, per avere la meglio sul Chievo e arrivare nel migliore dei modi alla sosta. Il tecnico amaranto esorta i suoi a mettere in campo ogni singola goccia di energia, dimenticando la fatica per le tre gare in una settimana e cercando così di riscattare il k.o. contro il Brescia. Per centrare questo obiettivo, Baroni dovrebbe affidarsi ancora al 4-2-3-1. Il dubbio principale riguarda il ruolo di prima punta, con Montalto che potrebbe giocare dall’inizio al posto di Okwonkwo oppure entrare a gara in corso. Per il resto, non sono previste grosse novità rispetto allo schieramento che ha iniziato la sfida contro il Brescia.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Dare continuità al pareggio contro il Frosinone, ritrovando quell’entusiasmo che la squadra non ha più da diverse settimane. Il tecnico del Chievo Aglietti non si nasconde, ammettendo che il momento è delicato e che serve assolutamente una scossa. Un primo spiraglio di luce è arrivato appunto con lo 0-0 dell’ultimo turno, ma serve qualcosa in più sul piano dei risultati e soprattutto delle prestazioni. Non sarà facile contro la Reggina, sia per le qualità dell’avversario che per le tante assenze in casa gialloblù. Out Rigione per squalifica, a cui si aggiungono gli infortunati Di Gaudio, De Luca e Fabbro. Aglietti potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Bertagnoli ancora al posto dell’acciaccato Mogos, Viviani in ballottaggio con Palmiero per agire accanto al rientrante Obi e il trio Ciciretti-Garritano-Canotto alle spalle dell’unica punta Margiotta.