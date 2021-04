Serie B, si attende la data del recupero di Empoli-Chievo. Il quadro degli altri match

Dovrebbe arrivare nella giornata di oggi la decisione da parte della Lega di Serie B sul recupero di Empoli-Chievo Verona, match della 34^ giornata rinviata a causa del cluster di positivi emerso nelle scorse settimane in seno al club toscano. Di seguito il calendario dei recuperi per il campionato cadetto in attesa della ripresa della normale programmazione fissata per il weekend del primo maggio:

30^ GIORNATA

Sabato 24 aprile

Ore 16.00 - Pordenone-Pisa

35^ GIORNATA

Martedì 27 aprile

Ore 14.00 - Pescara-Virtus Entell