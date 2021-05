Serie B, SPAL-Frosinone: biancazzurri per i play-off, gialloblù per evitare i play-out

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 14:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella 36ª giornata della Serie BKT 2020/2021 la SPAL del tecnico Massimo Rastelli affronta il Frosinone del tecnico Fabio Grosso presso lo Stadio "Paolo Mazza" di Ferrara.

COME ARRIVA LA SPAL - I biancazzurri sono attualmente al 7° posto in classifica con 50 punti e, nell'ultimo turno di campionato, hanno perso 3-1 fuori casa contro il Brescia (Brescia Calcio vs SPAL 2013 3-1, 1° maggio 2021).

Rastelli, che vuole interrompere la striscia di due sconfitte consecutive, dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Berisha in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Dickmann, l'italo-nigeriano Okoli, il serbo Tomović e Sernicola. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Mora, Esposito e Segre. In attacco, alle spalle del tandem Strefezza-Paloschi, vestirà i panni del trequartista Murgia.

COME ARRIVA IL FROSINONE - I gialloblù, che occupa momentaneamente il 14° posto in classifica con 43 punti, sono reduci dalla vittoria casalinga 3-1 contro il Pisa (Frosinone Calcio vs Pisa SC 1909 3-1, 1° maggio 2021).

Grosso, il cui unico precedente contro Rastelli è un pareggio (US Cremonese 1903 vs Hellas Verona FC 1-1, 29 marzo 2019), sembra orientato ad optare per un 3-5-2 con Bardi tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata dal polacco Szymiński, Capuano e Brighenti. In mediana, sempre da destra a sinistra, composta da Zampano, Maiello, Vitale, lo svedese Rohdén e D'Elia. Davanti la coppia composta dal polacco di origini olandesi Parzyszek e dallo statunitense di origini serbe Novakovich.