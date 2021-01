Serie B, SPAL-Monza posticipata a domenica 31/01. Cambia l'orario di Pisa.Reggiana

La gara tra SPAL e Monza, valevole per la 20a giornata della Serie BKT (1a di ritorno) e in programma inizialmente per sabato 30 gennaio 2021 alle ore 16, è stata posticipata allo stesso orario di domenica 31 gennaio visto l’impegno della formazione estense in Coppa Italia contro la Juventus.

Sempre per quanto concerne la stessa giornata di campionato, il match tra Pisa e Reggiana, inizialmente previsto per le ore 14 del 30 gennaio, verrà disputato alle 16.