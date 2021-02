Serie B, terminano le gare delle 14:00. La ribaltano Cremonese e Venezia, ok Reggiana

Al via quest'oggi la 24^ giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via ieri e si concluderà poi domani sera.

In attesa che alle 16:00 prenda il via Chievo-Monza, diamo ora conto dei finali delle gare che si sono giocate a partire dalle 14:00, con Ascoli-Salernitana che dovrà ancora ultimare dopo il malore occorso al centrocampista granata Dziczek. Corsare Cremonese, che sotto di una rete ribalta il Brescia, e Reggiana, con gli emiliani che stendono 0-3 il Cittadella, mentre vince in rimonta il Venezia, che piega l'Entella. Il Vicenza nella ripresa riesce ad acciuffare la SPAL:

Di seguito il programma completo della ventiquattresima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Frosinone-Pescara 0-0

Brescia-Cremonese 1-2 (28' Ayé, 54' [rig.] 59' Ciofani)

Cittadella-Reggiana 0-3 (2' Yao, 28' Laribi, 51' Mazzocchi)

Venezia-Entella 3-2 (24' Brescianini, 29' Schenetti, 44' Fiordilino, 54' e 57' Johnsen)

Vicenza-SPAL 2-2 (27' Paloschi, 41' [rig.] Valoti, 70' Pasini, 75' Meggiorini)

ORA IN CAMPO (parziali)

Ascoli-Salernitana 0-2 (2' e 24' Tutino) -> la gara era stata temporaneamente sospesa (LEGGI QUI)

ChievoVerona-Monza 0-0

ORE 18:00

Pisa-Empoli

DOMENICA 21 FEBBRAIO

Reggina-Pordenone

Lecce-Cosenza