Serie B, Venezia-Cremonese: bella sfida al Penzo tra due squadre in salute

Nemmeno il tempo di metabolizzare le gare della 21/a giornata che la Serie B ritorna in campo per la 22/a giornata. Il Venezia di Zanetti affronta al Penzo la Cremonese di Pecchia. Si tratta di due squadre in salute. I veneti hanno conquistato sette punti nelle ultime tre gare, mentre i lombardi hanno conquistato due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro uscite. Lecito attendersi, dunque, una gara equilibrata con il Venezia che si trova, attualmente, a soli quattro punti dalla promozione diretta in Serie A. Nei 59 precedenti, il bilancio dice 21 vittorie per la Cremonese, 24 pareggi e 14 vittorie per il Venezia. Al Penzo sono 8 le vittorie per i lagunari, 6 successi per i grigiorossi e 13 i pareggi. Calcio d'inizio alle ore 19.00. L'arbitrro è Meraviglia della sezione di Pistoia

COME ARRIVA IL VENEZIA - Squadra in salute, quella di Zanetti, contro la Cremonese, però, è vietato sbagliare. La classifica è corta e basta una distrazione per vedersi scivolare fuori dalla zona playoff. Si va verso il 4-3-3 con Forte centravanti con Johnsen e Di Mariano sulle fasce.

COME ARRIVA LA CREMONESE - La cura Pecchia funziona e i grigiorossi si sono tolti dalla zona calda della classifica. Ci vuole un acuto esterno per la svolta. Sarà 4-2-3-1 per la Cremonese con Valzania, Buonaiuto e Strizzolo alle spalle di Ciofani.