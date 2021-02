Serie B, Virtus Entella-Frosinone: torna De Luca. Nesta con Iemmello-Novakovic

La ventitreesima giornata di Serie B prosegue oggi con altre tre gare in programma. Al Comunale di Chiavari (ore 15:00) va in scena la sfida tra Virtus Entella e Frosinone. Quinto confronto in terra ligure tra le due squadre separate in classifica da 12 punti: Frosinone undicesimo con 29, Entella ultima insieme al Pescara a quota 17. Il bilancio è di tre vittorie dei padroni di casa e di una affermazione ospite. La gara di andata giocata allo Stirpe si è conclusa con un pareggio a reti bianche. Direzione arbitrale affidata a Lorenzo Maggioni, coadiuvato dagli assistenti Pagnotta e Avalos.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Tre sconfitte consecutive non sono il miglior viatico per la squadra di Vivarini che tuttavia ha vinto tre delle ultime quattro partite giocate nel proprio stadio, perdendo solo l’ultima contro il Cosenza prima dei due ko in trasferta con Reggiana e Reggina. I diavoli neri arrivano a questo appuntamento al gran completo potendo contare sull’intera rosa compreso Giuseppe De Luca, escluso in Calabria per motivi disciplinari. Un solo dubbio riguardante le condizioni di Mancosu, non al meglio a causa di un virus intestinale. Koutsoupias scalpita per tornare dal primo minuto.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Dieci partite senza vittorie per i ciociari, in crisi di risultati da da due mesi e scivolati fuori dalla zona playoff. Martedì il pareggio casalingo subito contro l’Ascoli in pieno recupero con la rete beffa su calcio di rigore dell’ex Dionisi. Nesta dovrà fare a meno dello squalificato Capuano in difesa e degli infortunati Ciano, Millico e Brignola in attacco. Non sono previsti grossi cambiamenti di formazione rispetto alla sfida con i bianconeri: dietro ritrova una maglia da titolare Szyminski, Zampano insidia Salvi sulla corsia destra. Davanti confermata la coppia formata da Novakovich e Iemmello.