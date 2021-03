Serie B, vittorie esterne per le toscane. Brescia, Pescara e Chievo tornano al successo

Nel turno infrasettimanale di Serie B sono due le vittorie esterne, entrambe di squadre toscane. La capolista Empoli vince con un netto 3-0 sul campo della Reggina grazie alle reti di Olivieri nel primo tempo e di Mancuso e Matos nella ripresa, mentre il Pisa espugna Ascoli con due reti nel primo tempo a firma Mastinu e Marconi. Tornano alla vittoria, ma in casa, sia il Brescia sia il ChievoVerona: i lombardi battono il Cosenza in una sfida salvezza grazie al gol di Bjarnason (entrato da appena tre minuti) e del solito Ayé, sempre più trascinatore delle Rondinelle; i veneti invece si impongono per 3-0 sul Pordenone. Ciciretti e Garritano mettono la gara in discesa a cavallo della mezz’ora, poi Obi completa l’opera nella ripresa. Vittoria preziosissima in extremis per il Pescara che in pieno recupero batte il Cittadella grazie alla prima rete in biancoazzurro di Odgaard. Solo 0-0 invece per Lecce e Salernitana rispettivamente contro Virtus Entella e SPAL.

26^ giornata di Serie B

Venezia-Reggiana 2-1 (20° Libutti; 46° rig, 74° Aramu)

Frosinone-Monza 2-2 (17° Iemmello, 47° Salvi; 19° Paletta, 43° Gytkjaer)

Ascoli-Pisa 0-2 (10° Mastinu, 37° Marconi)

Brescia-Cosenza 2-0 (49° Bjarnason, 79° Ayé)

ChievoVerona-Pordenone 3-0 (29° Ciciretti, 32° Garritano, 68° Obi)

Cittadella-Pescara 0-1 (90° Odgaard)

Lecce-V. Entella 0-0

Reggina-Empoli 0-3 (23° Olivieri, 55° Mancuso, 90° Matos)

Salernitana-SPAL 0-0

ORE 21:00

Vicenza-Cremonese