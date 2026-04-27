TMW Solo tre club sicuri di essere nella Serie B 26/27. E nessuno di loro ci gioca adesso

A 180' dalla fine della stagione regolare in Serie B c'è un dato a dir poco sorprendente in vista del torneo 2026/2026.

Con due giornate di campionato ancora da affrontare e venti partecipanti in corsa, al momento ci sono solo tre compagini sicure di essere ai nastri di partenza della prossima stagione. E non giocano in Serie B.

Si tratta, infatti, delle tre promosse dalla Serie C, ovvero Arezzo, Benevento e Vicenza.

Le venti partecipanti dell'attuale torneo cadetto, infatti, sono tutte ancora in corsa gli obiettivi in palio. Dalla promozione diretta, con Venezia, Monza e Frosinone in lotta per le prime due posizioni, passando per la zona playoff, con squadre come il Palermo quarto, fino a una classifica cortissima che tiene dentro anche la Sampdoria dodicesima, ancora matematicamente in corsa sia per un posto negli spareggi promozione sia a rischio playout. Una forbice sottilissima che si estende fino allo Spezia ultimo, con diverse squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere.

Un equilibrio totale, raro a questo punto della stagione, che rende le ultime due giornate una sorta di spareggio continuo su ogni campo. In un campionato dove nessuno è ancora certo del proprio destino, la Serie B si conferma ancora una volta il torneo più imprevedibile del calcio italiano: novanta minuti alla volta, senza rete di sicurezza.