SPAL-Cremonese 1-0, le pagelle: Okoli e Terranova rocciosi. Strefezza ispirato

vedi letture

SPAL-Cremonese 1-0

Marcatori: 81' Segre.

SPAL

Berisha 6.5 - Compie un paio di interventi importanti, uno su tutti quello a inizio incontro che chiude lo specchio a Ciofani.

Tomovic 6.5 - Prestazione di spessore per l'esperto difensore di Rastelli: ineccepibile in copertura e mai realmente in sofferenza.

Okoli 7 - Dopo un avvio incerto, prende le misure su Ciofani e lo anestetizza completamente. Prova di maturità.

Ranieri 6.5 - Partita ordinata per il giovane in prestito dalla Fiorentina: sempre ben posizionato e puntuale quando chiamato in causa. (Dal 68' Di Francesco 6 - Rastelli lo getta nella mischia per dare imprevedibilità alla manovra: prova a dare il suo apporto alla causa).

Dickmann 6 - Si fa preferire in fase difensiva piuttosto che in appoggio, dove il suo contributo è pressoché inesistente.

Segre 6 - Soffre i continui movimenti sulla trequarti dei giocatori della Cremonese. Talvolta sostiene la manovra, ma con scarsa convinzione e analoghi risultati. Arriva alla sufficienza grazie al fortuito gol che decide l'incontro.

Esposito 5.5 - Nei primi minuti la marcatura quasi a uomo di Nardi ne ostruisce la regia. Con il trascorrere dei minuti entra maggiormente nel vivo del gioco, ma fatica a innescare con precisione gli attaccanti.

Mora 6 - Uno dei più vivi della squadra, anche a livello temperamentale. Prende qualche iniziativa in mediana cercando in qualche modo di trascinare i compagni. (Dal 75' Seck s.v.).

Sala 6 - Lo scarico sulla sinistra è una delle vie preferenziali della squadra di Rastelli. Arriva spesso sul fondo per crossare, anche se non sempre recapita correttemente i palloni ai compagni. (Dall'80' Sernicola s.v.).

Asencio 6 - Non tocca moltissimi palloni nell'arco del match, ma fa il possibile andando alla conclusione in un paio di circostanze e cercando di lavorare di sponda per alimentare le corsie esterne. (Dall'80' Floccari s.v.).

Strefezza 7 - Avrebbe senz'altro meritato la gioia personale quest'oggi. Sin dai primi minuti si carica la squadra sulle spalle, facendo da collante tra centrocampo e attacco e seminando più volte il panico nella difesa avversaria, soprattutto in avvio di ripresa. (Dall'80' Mora s.v.).

CREMONESE

Carnesecchi 6 - Si fa trovare pronto quando sollecitato. Non ha colpe sulla rete della SPAL.

Fiordaliso 6 - Si limita ad arginare più che ad offendere: tiene la posizione e cerca di limitare i danni dalle sue parti. (Dal 67' Colombo 5.5 - Spreca le poche occasioni che ha per mettersi in luce con iniziative poco fortunate).

Bianchetti 6 - Lavora bene in sinergia con Terranova: ordinato e diligente in marcatura.

Terranova 7 - In una parola: roccioso. Abile nel gioco aereo ed impeccabile nel posizionamento: una certezza per la difesa grigiorossa.

Zortea 6 - Prestazione solida per il giovane terzino veneto, che alterna con buoni risultati la doppia fase. (Dal 76' Deli s.v.).

Valzania 5.5 - Non tira mai indietro la gamba, e questo è senz'altro un merito. Ad ogni modo, commette qualche fallo di troppo e in costruzione lascia a desiderare.

Castagnetti 6 - Conduce una gara di buona sostanza in mediana: gioca semplice e fa un buon filtro davanti alla difesa.

Strizzolo 5.5 - Esegue un lavoro più oscuro rispetto agli altri trequartisti, rinunciando allo spunto personale a favore di un maggior dialogo con i compagni. In definitiva, non lascia il segno.

Nardi 5.5 - Inizia la partita con l'obiettivo di limitare Esposito. Spende tante energie per correre dietro agli avversari e questo ne compromette la lucidità nell'ultimo passaggio. (Dal 67' Gaetano 6 - Entra in campo nel momento di maggior difficoltà della squadra e quindi fatica ad emergere).

Buonaiuto 6.5 - Le azioni più pericolose dei lombardi passano dai suoi piedi. La SPAL fatica a leggerne i movimenti e lui esibisce il proprio talento cristallino, sia in termini di conclusioni in porta che di assist per i compagni. Convincente. (Dal 60' Báez 6 - Si cala bene nel match, garantendo copertura sul binario destro).

Ciofani 5.5 - Dopo pochi minuti getta alle ortiche una ghiotta occasione da distanza ravvicinata. Dopodiché soffre la marcatura di Okoli e non riesce a fornire il contributo necessario al reparto offensivo. (Dal 60' Ceravolo 6 - Qualche scatto in profondità, ma poco più. La squadra lo assiste poco e male).