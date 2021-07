SPAL, i convocati per il ritiro pre campionato: Valoti parte con la truppa estense

E' ufficialmente partita la stagione sportiva 2021-22 della SPAL.

Come fa sapere la società, infatti, "questa mattina i giocatori inseriti in rosa hanno avviato il primo step che precederà la partenza per il ritiro di Mezzana di Val di Sole: si tratta dei test medici previsti da protocollo federale.

L’avvio della nuova annata calcistica proseguirà giovedì 8 luglio coi test fisici, mentre venerdì 9 luglio si terrà alle ore 10 il primo allenamento presso il Centro Sportivo “GB Fabbri” a porte chiuse, così come nella giornata successiva di sabato 10 luglio.

Domenica 11 luglio, squadra e staff tecnico patiranno per Mezzana di Val di Sole, dove alle ore 17 del pomeriggio è stato programmato il primo allenamento del ritiro pre-campionato".

Resi poi noti i convocati:

PORTIERI: Galeotti, Meneghetti, Thiam.

DIFENSORI: Dickmann, Iskra, Mazzocco, Peda, Spaltro, Vicari, Yabre.

CENTROCAMPISTI: Ellertsson, Esposito, Missiroli, Mora, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valoti, Viviani, Zanchetta.

ATTACCANTI: Di Francesco, Pinotti, Saiani, Seck.