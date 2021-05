SPAL, nel pomeriggio contestazione dei tifosi: "Stagione buttata da una manica di viziati"

Contestazione a Ferrara all'indomani della mancata qualificazione della SPAL ai playoff promozione in Serie B. Ad annunciarla la Curva Ovest Ferrara, cuore del tifo estense, con una nota via social: "È purtroppo giunta al capolinea questa stagione gettata alle ortiche da una manica di svogliati, viziati e lautamente pagati giocatori, che grazie ai loro ingaggi e alle loro "gesta" peseranno come un macigno sul nostro futuro. Sperando di non rivederli mai più a Ferrara diamo appuntamento a tutta la tifoseria mercoledì 12 maggio alle ore 17:30 nel parcheggio della Coop "Le Mura" e da lì ci recheremo a piedi al Centro di Via Copparo, dove i "nostri eroi" staranno terminando l'allenamento, per porgere loro un ultimo caloroso saluto!"