SPAL, Sernicola: "Rammarico per il pari col Venezia: a Lecce per fare una grande gara"

Come riferisce pianetalecce.it, dalle colonne de La Nuova Ferrara ha parlato il difensore della SPAL Leonardo Sernicola, anche in merito alla sfida che nel weekend opporrà gli estensi al Lecce: “C’è amarezza per l’1-1 ottenuto contro i lagunari, peccato aver preso quel gol a pochi secondi dall’intervallo. Devo dire però che il pari è sostanzialmente giusto. Ora vogliamo andare a Lecce per fare una grande gara, la prepareremo bene, ascoltando il Mister per curare al massimo ogni singolo dettaglio”.