SPAL, si guarda in casa delle milanesi per rinforzare la rosa di Rastelli

Secondo quanto riferito dal Resto del Carlino la SPAL in vista della prossima stagione guarda in casa delle milanesi per rinforzare la rosa con due elementi giovani e di valore. Gli obiettivi sono il difensore Lorenzo Pirola dell'Inter, ma attualmente in forza al Monza, e l'attaccante Lorenzo Colombo del Milan, che ha concluso la stagione in prestito alla Cremonese.