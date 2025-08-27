Ufficiale Spezia, fumata bianca per Beruatto del Pisa: depositato il contratto del terzino

È finalmente arrivata la fumata bianca in casa Spezia per l’approdo dell’esterno mancino Pietro Beruatto dal Pisa. Come comunicato dall’apposita sezione dedicata al calciomercato sul sito della Lega B infatti il club ligure ha depositato il contratto del classe ‘98 che arriva a titolo temporaneo. Si attendono ora i comunicati dei due club per sapere se saranno inseriti diritti od obblighi di riscatto a favore degli Aquilotti.

Beruatto, che con il Pisa ha collezionato ben 123 presenze con tre reti, ritrova così mister D’Angelo, che l’aveva allenato proprio in nerazzurro. Nella passata stagione per il terzino sono state 32 le presenze totali in Serie B equamente distrubite fra il club toscano e la Sampdoria.