Ufficiale Venezia, ecco il nuovo difensore: Sidibé ha firmato un triennale con opzione

Nuovo innesto in difesa per la difesa di Giovanni Stroppa . Il Venezia ha infatti annunciato l'arrivo del centrale francese Sidibe dal Koper per completare il reparto arretrato in vista del campionato di Serie B appena iniziato. Questa la nota dei lagunari:

Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo con l’FC Koper per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Ahmed Sidibé.

Nato a Villeneuve-Saint-Georges, in Francia, il calciatore classe 2002 ha firmato un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2028 con opzione per ulteriori 2 anni.

Cresciuto nel settore giovanile dell’AS Saint-Étienne, Sidibé ha collezionato 39 presenze con la formazione B del club francese, prima di approdare, nella stagione 2023/24, all’FC Koper, in Slovenia, collezionando 61 presenze complessive, impreziosite da un gol e un assist.

Nella stagione in corso ha già preso parte a due gare di qualificazione alla UEFA Conference League, oltre a X presenze in campionato.

Ahmed Sidibé

"Ho deciso di venire al Venezia perchè so che la società ha progetti e ambizioni importanti. Sono qui per lavorare con la squadra e migliorarmi e penso che questo sia il club perfetto dove poterlo fare. Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera dello stadio Penzo, sarà un'emozione fantastica".