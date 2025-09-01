Ufficiale Spezia, rinforzo in difesa: dal Como arriva in prestito il giovane Fellipe Jack

Fellipe Jack è un nuovo giocatore dello Spezia, il club aquilotto ha annunciato di aver prelevato dal Como, a titolo temporaneo, il difensore classe 2006. Di seguito la nota del club:

"Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Como 1907, le prestazioni sportive del difensore Fellipe Jack.

Classe 2006, nato in Brasile a San Paolo, ma naturalizzato italiano, Jack cresce calcisticamente nel settore giovanile del Palmeiras, per poi approdare al Como nel febbraio 2024, dove viene impiegato nella formazione Primavera. Nella stagione 2024/2025 prosegue la propria carriera con i lariani e le ottime prestazioni fornite in Primavera, convincono il tecnico Cesc Fabregas a farlo esordire in prima squadra contro la Fiorentina, a soli 18 anni. A fine stagione saranno 7 le presenze collezionate da Jack in Serie A con la maglia del Como.

Talentuoso difensore dotato di importante struttura fisica, nazionale azzurro Under 19 e Under 20, abile nell'impostazione di gioco e nel gioco aereo, Jack è pronto a mettersi in mostra nel campionato cadetto con la maglia delle Aquile.

Benvenuto Fellipe!"