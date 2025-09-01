Ufficiale
Il Sassuolo saluta Ghion: il centrocampista passa all'Empoli in prestito con diritto e obbligo
TUTTO mercato WEB
Indiscrezione confermata (QUI la news): l’Empoli ha raggiunto un accordo con il Sassuolo per l’arrivo di Andrea Ghion. Il centrocampista, reduce da un’esperienza positiva con la maglia del Catanzaro, si è trasferito in Toscana con la formula del prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione. Questa la nota ufficiale comparsa sul sito del club neroverde:
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto il calciatore Andrea Ghion all’Empoli FC con la formula del prestito con diritto di acquisto che diventa obbligo a determinate condizioni. La società augura ad Andrea le migliori fortune umane e professionali".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Le più lette
4 La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Serie A
Serie B
Palermo, con l'infortunio di Bardi il club cerca un altro portiere: trattativa per Marson dell'Avellino
Serie C
Calcio femminile