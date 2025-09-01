Ufficiale
Roma, addio definitivo per Darboe: il gambiano passa al Bari
TUTTO mercato WEB
Ebrima Darboe lascia la Roma, stavolta a titolo definitivo. Il giocatore passa al Bari, di seguito il comunicato del club giallorosso: "L'AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Ebrima Darboe al Bari. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, il centrocampista lascia il Club dopo le esperienze con Lask, Sampdoria e Frosinone. Con la Roma ha collezionato 11 presenze tra tutte le competizioni.
In bocca al lupo per il futuro, Ebrima!".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Le più lette
4 La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Serie A
Serie B
Palermo, con l'infortunio di Bardi il club cerca un altro portiere: trattativa per Marson dell'Avellino
Serie C
Calcio femminile