Reggiana, volto nuovo in difesa: dal Bari arriva Tripaldelli a titolo definitivo
Alessandro Tripaldelli è un nuovo giocatore della Reggiana, di seguito la nota del club:
"AC Reggiana comunica di avere acquisito a titolo definitivo dalla SSC Bari il difensore Alessandro Tripaldelli, che firma in granata un contratto fino al 30 giugno 2027.
Esterno sinistro, classe ’99, completa il proprio percorso nel settore giovanile con la maglia della Juventus prima di essere acquistato dal Sassuolo. Dopo due stagioni in presto, in Olanda al PEC Zwolle e al Crotone, fa il suo esordio in Serie A con la maglia neroverde nella stagione 2019/20. Seguono le esperienze a Cagliari, con 10 partite nella massima serie, e SPAL, con cui colleziona 70 presenze tra Serie B e Lega Pro. Nell’ultima stagione il trasferimento a Bari, con 8 presenze in cadetteria.
Benvenuto a Reggio Emilia, Alessandro!"
