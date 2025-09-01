Bari, rinforzo in difesa: dalla Reggiana arriva a titolo definitivo Andrea Meroni
Rinforzo in difesa per il Bari, dalla Reggiana arriva a titolo definitivo Andrea Meroni. Di seguito la nota del club:
"SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'A.C. Reggiana 1919 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Meroni (09.01.1997, Monza); il difensore brianzolo ha firmato un contratto fino al giugno '27; vestirà la maglia numero '13'.
Prodotto del settore giovanile dell'Empoli, Meroni fa il suo esordio tra i professionisti indossando la maglia del Cosenza nella stagione '16-'17. Nel campionato successivo totalizza 36 presenze con la Paganese, attirando le attenzioni del Pisa che ne acquisisce i diritti; con i toscani conquista la promozione in Serie B al termine del campionato '18-'19. Vestirà il nerazzurro fino al '21 mettendo a referto 69 presenze. Dopo aver contribuito con 8 presenze alla promozione in A della Cremonese nella stagione '21-'22, gioca i due successivi campionati ancora a Cosenza in B (in totale saranno 53 partire e 2 gol con i calabresi), prima di trasferirsi alla Reggiana nella passata stagione (36 presenze).
Benvenuto Andrea !"
