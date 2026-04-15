SudTirol, El Kaouakibi verso il forfait per lo Spezia: sovraccarico muscolare al quadricipite
Proprio nel momento più delicato della stagione, tegola in difesa per il SudTirol, che si sta preparando alla sfida contro lo Spezia: come ha fatto sapere lo staff medico biancorosso, Hamza El Kaouakibi ha riscontrato un sovraccarico muscolare a livello del quadricipite femorale della gamba destra, e le sue condizioni dovranno essere rivalutate nei prossimi giorni. Difficile, quindi, stabilire adesso se il giocatore potrà essere magari anche solamente in panchina in occasione del match contro gli aquilotti, in programma sabato 18 aprile alle ore 15:00 al 'Picco'.
Di seguito, la nota del club di Bolzano:
"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra.
Nel corso della seduta di rifinitura in vista della gara interna contro il Modena Hamza El Kaouakibi ha riscontrato un sovraccarico muscolare a livello del quadricipite femorale della gamba destra. Le condizioni del calciatore saranno rivalutate nei prossimi giorni".
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