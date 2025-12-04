SudTirol, El Kaouakibi: "Rinnovo attestato di stima. Qui sono maturato sotto molti aspetti"

“Rinnovare il contratto fino al 2028 è per me un vero onore. Sono molto contento, perché rappresenta un attestato di stima nei miei confronti, e spero di poter ricambiare questa fiducia nel miglior modo possibile, cercando sempre di aiutare la squadra". Il duttile difensore, che può giocare sia come terzino destro sia come centrale, del SudTirol Hamza El Kaouakibi parla così dopo la firma sul contratto con il club altoatesino arrivata nelle giornata di oggi.

"Sono davvero felice di poter prolungare il rapporto con questa società, che è cresciuta tantissimo negli ultimi anni. Personalmente, spero di contribuire ulteriormente nel proseguire questo percorso. - prosegue il classe '97 come si legge sul sito del club - Sono ormai molti anni che sono qui all’FC Südtirol e a spingermi verso il rinnovo è stato proprio il fatto di conoscere profondamente l’ambiente. Mi ha sempre dato fiducia, conosco bene il club e la città e mi sento ormai pienamente integrato.

Per quanto riguarda il mio ruolo in squadra, credo di essere passato da quello di giovane a quello di giocatore maturo. Cerco di aiutare i compagni più giovani, ma allo stesso tempo continuo a imparare da quelli più esperti, perché ci sono giocatori che possono insegnarmi ancora molto. Mi sento maturato sotto molti aspetti rispetto a qualche anno fa e di questo sono felice, perché la società e i compagni mi hanno aiutato a crescere anche come persona”.