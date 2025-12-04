Ufficiale Sudtirol, rinnovo per Hamza El Kaouakibi: il difensore ha firmato fino al 2028

L’FC Südtirol è lieto di annunciare che Hamza El Kaouakibi ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2028. L’accordo tra le parti, originariamente in scadenza al termine della corrente stagione agonistica, è stato esteso di due anni.

El Kaouakibi, 27 anni, difensore, è approdato all'FC Südtirol nell'estate del 2020, in prestito dal Bologna. Nella prima stagione in biancorosso ha collezionato 32 presenze in tutte le competizioni, ovvero due gare in Coppa Italia e 30 in Serie C, realizzando due gol e tre assist. Le prestazioni fornite con la casacca dell’FCS gli hanno spianato la strada verso il trasferimento al Pordenone, in Serie B, nel corso dell'estate del 2021.

Dopo un’annata con i "ramarri neroverdi", El Kaouakibi ha disputato una stagione e mezza con la maglia del Benevento, prima di tornare in biancorosso nella finestra di mercato invernale del 2024. Nella seconda metà della stagione ha collezionato sette presenze in Serie B. Nella terzultima giornata ha realizzato il gol decisivo nella vittoriosa gara interna contro la Ternana (4-3), assicurando la salvezza matematica dell'FC Südtirol tra i cadetti.

Nella scorsa stagione, El Kaouakibi ha disputato 20 partite di campionato e ha propiziato la prima vittoria della gestione Castori, realizzando il gol del decisivo 0-1 all'ultimo minuto della gara giocata a Bari. Nella corrente stagione agonistica ha fin qui collezionato nove presenze in Serie B e una in Coppa Italia, segnando il suo primo gol stagionale nel corso della seconda giornata, nella gara contro la Sampdoria.