Sudtirol, El Kaouakibi salta la sfida col Venezia: lesione alla coscia destra
TUTTO mercato WEB
Fabrizio Castori, tecnico del SudTirol, dovrà rinunciare a Hamza El Kaouakibi per la sfida con il Venezia. Il terzino ha rimediato una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso della coscia destra. Di seguito la nota del club:
In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra.
Gli esami strumentali effettuati presso la Casa di Cura S. Maria - Marienklinik di Bolzano hanno evidenziato, ad Hamza El Kaouakibi – uscito nel corso dell’intervallo della gara di sabato scorso –, una lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
2 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile