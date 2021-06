Ternana, rinforzi per la serie B: Raul Asencio il nome nuovo per l'attacco

Continua il mercato della Ternana. Dopo l'ufficialità di Luca Ghiringhelli ed il riscatto di Antonio Palumbo, le Fere si muovono per rafforzare la squadra in vista della serie B. Per la porta c'è Alessandro Micai, reduce da una stagione vissuta da comprimario alla Salernitana. Per l'attacco il nome nuovo è quello di Raul Asensio, in cerca di riscatto dopo una stagione senza acuti tra Pescara e SPAL. Lo riporta Il Corriere dello Sport.