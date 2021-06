Ternana, un rinforzo per reparto. Due nomi per l'attacco: Galano e Odgaard

La Ternana vuole un rinforzo per reparto per affrontare la serie B. Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, per la porta le Fere stanno seguendo Lukas Zima, Alberto Paleari e Vincenzo Fiorillo. In difesa il nome caldo rimane sempre quello di Luca Ghiringhelli, mentre in mezzo al campo prende sempre più quota l'ipotesi di un ritorno di Massimiliano Busellato. Due nomi per l'attacco: Cristian Galano del Pescara e Jens Odgaard del Sassuolo.