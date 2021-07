tmw Alessandria, in attacco è vicino l'arrivo di Kolaj a titolo definitivo

Possibile rinforzo in attacco per l'Alessandria. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club grigio è vicino all'accordo con il Sassuolo per prelevare a titolo definitivo Aristidi Kolaj, classe '99 lo scorso anno alla Pro Patria.